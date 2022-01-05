بشرى سارة لمرضى كورونا في مصر.. إضافة دواء جديد ضمن بروتوكولات العلاج|فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، إن مصر الآن في الموجة الرابعة من فيروس كورونا والوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة وهذا يعود إلي الخطوات والاستعدادات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس .

وأضاف علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناة "سي بي سي"، إن مصر بها الآن مخزون استراتيجي من جميع أدوية كورونا يكفي لمدة 12 شهرًا وليس لدينا أي مشكلة في أي نوع من أنواع الدواء ولدينا جميع بدائل الأدوية .

وأوضح علي عوف: الآن لدينا علاج جديد لكورونا «مولنوبيرافير» وهو دواء وليس تطعيماً وقامت 14 شركة مصرية للتقديم من أجل تسجيله وإنتاجه .