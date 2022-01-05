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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تنوع مصادر الطاقة أمر مهم لمصر | فيديو

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

قال الدكتور أمجد شكر رئيس قسم أمان مفاعلات البحوث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنني التحقت بالوكالة في الوقت الذي كانت تنفذ فيه مصر واحدة من أهم المشروعات النووية، وهو مشروع مفاعل أنشاص، واحد من أحدث مفاعلات البحوث الموجودة في العالم، والذي أنشأته مصر في عام 1992.

وأضاف امجد شكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه تخرج عام 1992 وقام بالعمل في المفاعل عام 1994 ، مؤكدا أن مسئولين الطاقة الذرية وضعوا ثقهم فيه وتولى مهام أول مدير لمفاعل مصري في البحث الثاني وبعدها بـ 10 سنوات تلقيت عرضا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملت كـ أخصائي الأمان بالمفاعلات في الوكالة.

وأوضح امجد شكر  انه قام بتطوير 45 إصدارا من إصدارات الوكالة للطاقة الذرية في معايير الأمان، وقاد أكثر من 60 بعثة خبراء دولية في 38 دولة؛ تختص بتطوير الكوادر البشرية وبناء القدرات.

وتابع أن تنوع مصادر الطاقة هو أمر مهم بالنسبة لمصر خصوصا أن مصر بها إنتاج للطاقة الشمسية وهو برنامج وطني ومتكامل ويمكن من خلاله تطوير الصناعة وإدخال صناعات جديدة.

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