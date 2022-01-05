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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي المصري

صدى البلد

صدق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي المصري البورسعيدي.

وانتهت مدة مجلس النادي المصري السابق في 24 ديسمبر الماضي ولم يتم إجراء انتخابات.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:

محمد سمير حلبية - رئيس النادي

عاطف صابر مبروك- نائب الرئيس

على عوض الطرابيلي أمين الصندوق

حسن عزت ناصف- عضو

محمد محمد قابيل- عضو

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي قدم خدمات على مستويات مختلفة وبذل أقصى جهد لديه من أجل اسم النادي.

وأضاف طارق هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن النادي المصري بلا مجلس إدارة منذ 10 أيام، ولا يوجد مسئول في نادي المصري يوقع على الأوراق او ينهي إجراءات المستحقات وغيرها من الملفات".

وتابع :" للأسف النادي غير قادر على عقد صفقات أو تجديد عقود لاعبين بسبب عدم وجود مجلس إدارة، وهذا الوضع لا يليق باسم ومكانة النادي المصري".

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