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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض يوضح أسباب إقالة جهاز البدري من المنتخب

صدى البلد

أوضح سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق أسباب عدم نجاح جهاز المنتخب السابق بقيادة حسام البدرى حتى صدور قرار الإقالة.

وقال معوض خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب On time" مع أحمد شوبير: "الجماهير كانت غاضبة من الجهاز الفنى بقيادة البدرى، وهذا الغضب له سببان الأول أننا قصرنا فى عدم استغلال فترة التوقف، والسبب الثانى أننا لم نجيد التعامل مع الإعلام وكنا مادة خام للهجوم".

وأضاف معوض: "قرار الإقالة كان يتم تجهيزه منذ الأولمبياد، وكان الجهاز الفنى يعلم ذلك، وهذا أمر غير مقبول، وعقب مباراة الجابون كنت أعلم أننا سنرحل".

وتابع حديثه: "من الأشياء غير المقبولة، أن أحمد مجاهد أشاد بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، وأعادهم لمنصبهم، وأكد أنه لن يضع شرطًا جزائيًا فى العقد، وعلمت أمس أنه يرغب فى تحرير عقد بتاريخ قديم يضع خلاله شرطا جزائيا قبل أن يرحل".

يذكر أن منتخب مصر يوجد في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا:
 

مصر x  نيجيريا، الثلاثاء 11 يناير (السادسة مساء).

مصر  x غينيا بيساو، السبت 15 يناير ( التاسعة مساء).

مصر  x السودان، الأربعاء 19 يناير ( التاسعة مساء).

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