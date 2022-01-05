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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حركة فتح على قرار الإفراج عن الأسير أبو هواش

صدى البلد

أشادت حركة فتح الفلسطينية، بانتصار الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام عقب 141 يوماً.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن انتصار الأسير البطل هشام أبو هواش بأمعائه الخاوية بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 141 يومًا، وكسره لإرادة المحتل بإرادته الفولاذية، هو انتصار للشعب الفلسطيني، وتعبير مباشر عن إرادة شعب مصمم على الحرية والاستقلال.

وأضاف متحدث فتح أنه على المحتل الإسرائيلي أن يعلم جيدًا أن فجر الحرية آتٍ، ولن تقف الجدران الإسمنتية والثكنات العسكرية أمام عزيمة وإصرار وصمود شعبنا الفلسطيني البطل.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قالت مساء الثلاثاء، إن الأسير هشام أبو هواش وافق على تعليق إضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.

أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو

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وأشارت الهيئة إلى أن إنهاء حبس الأسير هشام أبوهواش، جاء؛ بعد اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بالإفراج في الـ26 من فبراير المقبل.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، حيث كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يبلغ من العمر 40 عاما وهو من دورا جنوبي غرب الخليل، ومعتقل منذ الـ27 من أكتوبر عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

فيما أعربت عائلة الأسير هشام أبو هواش، عن شكرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها.

وثمنت العائلة في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، مساء الثلاثاء، متابعته وتوجيهاته الحثيثة والتي تكللت باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير هشام في فبراير المقبل، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

من جهته، أشاد الرئيس عباس بصمود أبو هواش في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بـ الابن البار للشعب الفلسطيني.

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