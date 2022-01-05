انخفاض مخزون النفط الأمريكي بأكثر من 6.4 مليون برميل

قالت مصادر لوكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر.

وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعاً قدره 7.1 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير المقبل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من منشآت التخزين في تكساس ولويزيانا، في مناقصة تنتهي يوم 4 يناير، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 فبراير إلى 31 مارس.