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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة الإماراتية.. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة الإماراتية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، احتجاز الحوثيين سفينة “روابي" التجارية التي ترفع علم دولة الإمارات، قبالة ساحل الحديدة في اليمن يوم منذ الأحد.

القصة الكاملة لاختطاف سفينة إماراتية بعرض البحر

كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر ظهرا من الثالث من يناير وإذ بنبأ عاجل انتشر كالنار في الهشيم  تصدر شاشات الفضائيات العربية والدولية أفاد بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت بشن عملية قرصنة واسعة باختطاف سفينة إماراتية في تهديد صريح للملاحة الدولية .

بعد اختطاف السفينة الاماراتية .. تحرك خليجي أمريكي لحماية الملاحة

قال مجلس التعاون الخليجي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام، نايف الحجرف، بحث مع قائد الأسطول الخامس الأميركي أهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية حركة الملاحة في منطقة الخليج.

إسرائيل تفرج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير المقبل.

أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام عقب 141 يوماً.

حركة فتح تعلق على قرار الإفراج عن الأسير أبو هواش

أشادت حركة فتح الفلسطينية، بانتصار الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وذلك بعد تعليق إضرابه عن الطعام عقب 141 يوماً.

استقالة حكومة كازاخستان بعد احتجاجات عنيفة

قال مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إنه قبل استقالة الحكومة، اليوم الأربعاء، وعين عليخان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء، رئيساً للحكومة بالوكالة.

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التنسيق والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى مواصلة التقدم والازدهار.

ليبيا.. القبض على وزير الداخلية الأسبق في تهم فساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي، حبس نائب رئيس وزراء ليبيا ووزير الداخلية الأسبق، الصديق عبدالكريم كريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.

وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية بوفاة الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى.

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً نحو بحر اليابان

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونج يانج في 2022.

تحذير خطير من الانتشار المرعب لمتحور أوميكرون

قال الدكتور سيرجي توكاريف، المختص في الطب الوقائي، إن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، يمكن أن يبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرته على الانتقال بين الحيوانات والبشر.

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