عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة واحدة لعدم فصل الموظف متعاطي المخدرات.. تعرف

المخدرات
المخدرات

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه صدر قانون يسمي بقانون شغل الوظائف بتاريخ 16/6/2021، مشيرا إلى أنه من ضمن أحكام هذا القانون جزاء إنهاء الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فى أحد الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اللجان منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، واللجنة تضم فى عضويتها على الأقل أربعة أعضاء من جهات مختلفة، موضحا أن اللجنة تذهب إلى الجهة وتطلع على الحضور والإنصراف الخاص بالموظفين، ويتم خضوع جميع العاملين بالجهة للكشف الطبي.

وتابع أنه بمجرد تحديد الأسماء الخاضعة للكشف يمتنع خروجه من الهيئة أو الجهة، ولو خرجوا تعتبر عملية الهروب والهروب يعامل معاملة المتعاطي، معقبا: “يتطلب من الخاضعين للكشف تقديم عيناتهم للجنة، ولو رفضوا تعتبر إمتناع عن تقديم العينة ويتعامل معاملة المتعاطي، ثم يتم تقديم العينة تحت إشراف فني للتأكد أن العينة منسوبة لصاحبها، وإذا تبين نسبة التعاطي بتتاخد نفس العينة وتتحلل تحليل أخر للتأكد 100%”.

وأشار إلى أنه فى حالة إعتراض الموظف عن النتيجة أو ثبت أنه يتعاطي مواد مخدرة ضمن دواء معين، يقوم بطلب إحتكام عن طريق ممثل الطب الشرعي باللجنة، والتي تفحص التحليل الآخر وتخضعه لكشف طبي، لافتا: “لازم يبلغ اللجنة بحالته ويقدم لها أوراقا”.

وأفاد أن باب العلاج لم يغلق فى وجه لمن يريد التقدم للعلاج، وأى شخص يتقدم للعلاج سيتم علاجه مجانا وفى سرية تامة.

علاج الإدمان قانون شغل الوظائف محافظات الجمهورية تعاطيه للمواد المخدرة الجهات المعنية

ترشيحاتنا

تثبيت دائم وفصل بحكم قضائي.. الشيوخ يزف بشرى سارّة لموظفى القطاع الخاص| فيديو

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

بعد ارتكابهم مخالفات إدارية.. مسئولون بالقومية للتأمين الاجتماعي يواجهون عقوبة الفصل من الخدمة

اتحاد الكرة يضع ترتيبات الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.. اليوم

بسبب الرجال.. أمريكية تتزوج من لونها المفضل .. شاهد

عام وخاص.. تعرف على طرق إلغاء التوكيل بالشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

القصة الكاملة لقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة |فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

«الصحة العالمية» عن متحور أوميكرون: أعراضه أخف من بقية المتحورات

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

فيديو

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ