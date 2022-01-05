تدريب موظفي مجلس مدينة الشيخ زويد على برنامج التميز الحكومي  

نظم مجلس مدينة الشيخ زويد شمال سيناء دورة تدريبية لموظفي مجلس المدينة على برنامج التميز الحكومي للموظفين، لرفع كفاءة العاملين في مجال الخدمات الذكية، بهدف نشر ثقافة التميز الحكومي برؤية مصر ٢٠٣٠م.

قام بالتدريب الدكتور أيمن علوي، مدرب تنمية بشرية، بناءً على توجيهات اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، وذلك للتدريب على منظومة عمل ذكية لخدمات حكومية مع عام ٢٠٢٢م، كنموذج متميز لعمل وإنجاز لإدارات مجلس مدينة الشيخ زويد من أجل خدمة المواطن.

شارك في تنظيم الندوة سكرتير المجلس إيهاب بكير، ورئيس ملف التميز الحكومي بالديوان العام مصطفى العمري.

40 موظفا مثاليا

في سياق آخر، كرم اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مركز ومدينة العريش، 40 موظفا مثاليا من مختلف أقسام وإدارات المجلس.

وشمل التكريم عددا من الموظفين الذين تركوا الخدمة من البالغين سن المعاش، تقديرا لدورهم الفعال وتفانيهم فى أعمالهم خلال فترة خدمتهم بالمجلس.

وفى لفتة طيبة، كرم رئيس مجلس المدينة عددا من الموظفين الذين وافتهم المنية ممن تركوا بصمة وسيرة عطرة فى حياتهم وخلال عملهم بالمجلس، وقد تسلم شهادات التكريم أسر العاملين المتوفين.

