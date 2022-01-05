عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب موظفي مجلس مدينة الشيخ زويد على برنامج التميز الحكومي  

تدريب موظفي مجلس
تدريب موظفي مجلس مدينة الشيخ زويد

نظم مجلس مدينة الشيخ زويد  شمال سيناء دورة تدريبية  لموظفي مجلس المدينة  على برنامج  التميز الحكومي للموظفين، لرفع كفاءة العاملين في مجال الخدمات الذكية، بهدف نشر ثقافة التميز الحكومي برؤية مصر ٢٠٣٠م.

قام بالتدريب الدكتور أيمن علوي، مدرب تنمية بشرية، بناءً على توجيهات اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، وذلك للتدريب على منظومة عمل ذكية لخدمات حكومية مع عام ٢٠٢٢م، كنموذج متميز لعمل وإنجاز لإدارات مجلس مدينة الشيخ زويد من أجل خدمة المواطن.

شارك في تنظيم الندوة سكرتير المجلس إيهاب بكير، ورئيس ملف التميز الحكومي بالديوان العام  مصطفى العمري.

 

40 موظفا مثاليا

في سياق آخر، كرم اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مركز ومدينة العريش، 40 موظفا مثاليا  من مختلف أقسام وإدارات المجلس.

وشمل  التكريم عددا من الموظفين الذين تركوا الخدمة من البالغين سن المعاش، تقديرا لدورهم الفعال وتفانيهم فى أعمالهم خلال فترة خدمتهم بالمجلس.

وفى لفتة طيبة، كرم رئيس مجلس المدينة عددا من الموظفين  الذين وافتهم المنية ممن تركوا بصمة وسيرة عطرة فى حياتهم وخلال عملهم بالمجلس، وقد تسلم شهادات التكريم أسر العاملين المتوفين.
 

txt

وطن بلا إعاقة.. مبادرة لخدمة ودعم ذوي الهمم في شمال سيناء

تدريب موظفي مجلس التميز

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. نقابة المهندسين تنظم حفل تأبين لـ أمين عام النقابة السابق

مصر للطيران تحجز 80 رحلة لنقل ضيوف منتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ

مبروك عطية يوبخ سيدة بـ"تقلب في جيوب زوجها وتاخد الفكة".. فيديو

بيان عاجل أمام البرلمان بشأن حادث غرق مركب صيد البرلس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

امتحان نقل عادي.. شوقي: لا داعي للقلق من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

القصة الكاملة لقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة |فيديو

الإعدام لـ دبور سفاح الإسماعيلية

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ