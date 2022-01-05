مبعوث روسي: جهود مكثفة لإستعادة الاتفاق النووي الإيراني

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الذي يرأس الوفد الروسي في محادثات فيينا، بأن مشاورات غير رسمية مكثفة تجرى في فيينا في إطار المحادثات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال أوليانوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- إن "الجولة الثامنة من محادثات فيينا مستمرة وتجري مشاورات غير رسمية مكثفة بأشكال مختلفة، ويتواصل العمل على رفع العقوبات الأمريكية على إيران بشأن القضايا النووية، وتسلسل الخطوات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم أجاب رئيس الوفد الروسي بأنه مرئي بالفعل، وأن "العوائق الرئيسية أصبحت أكثر وضوحا".

يشار إلى أن الدبلوماسي الروسي عقد أمس ثلاثة اجتماعات عمل منفصلة في فيينا، والتقى بكبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية علي باقري كاني لبحث القضايا الرئيسية التي لم يتم تسويتها بعد في مسار المفاوضات، كما ناقش أوليانوف الوضع الحالي والخطوات الأخرى المحتملة مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي.

وانطلقت الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا في 27 ديسمبر الماضي، وتسعى المفاوضات إلى استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، بعد اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران والقوى العالمية الخمس (روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا) في 27 ديسمبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على تسريع عملية صياغة الاتفاقية في مجموعات العمل، ومن المتوقع أن تكون هذه الجولة الأخيرة حيث يعتزم الطرفان استكمال المفاوضات بحلول فبراير المقبل.