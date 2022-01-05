عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إزاى توفر لابنك مع بنك التعمير والإسكان.. خدمات

صدى البلد

يعتبر بنك التعمير والإسكان من أهم البنوك التى تقدم خدمات مصرفية للادخار للأبناء والشباب. 

ومن هذه الخدمات حساب التوفير للأطفال والشباب، حيث يتم فتح هذا الحساب بحد أدنى ١٠٠ جنيه مصري.

ويصدر الحساب باسم الطفل(ة) أو الشاب(ة) (أقل من ٢١ عاما) بولاية الولي أو الوصي.

للولي حرية التعامل على الحساب، من خلال حساب التوفير الإلكتروني، وإتمام السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي على شبكة ١٢٣ ولمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع.

يمكنك الحصول عبر هذا الحساب على وحدة سكنية من الوحدات المتوفرة لدى البنك.

يجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى ٩٠٪ من قيمته بإجراءات ميسرة.

يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في ٣١ ديسمبر من كل عام).

يتم السحب على الجوائز كل ٦ أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى مائة جنيه مصري وتتمثل في الآتي:

- الجائزة الأولى شقة قيمتها (٢٠٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمتها (١٠٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمتها (٥٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين ٢٥٠ و١٥٠٠ جنيه مصري.

المستندات المطلوبة:

مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومى للولى الطبيعى أو الوصي – جواز سفر للأجانب المقيمين.

مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).

مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

نموذج التوقيعات الخاص بالعميل (بالولي الطبيعي أو الوصي).

شهادة ميلاد الطفل.

 

ترشيحاتنا

كان 2022.. أبرز عناصر وأرقام منتخب الكاميرون

في ذكرى رحيله.. نقابة المهندسين تنظم حفل تأبين لـ أمين عام النقابة السابق

مصر للطيران تحجز 80 رحلة لنقل ضيوف منتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ

مبروك عطية يوبخ سيدة بـ"تقلب في جيوب زوجها وتاخد الفكة".. فيديو

بيان عاجل أمام البرلمان بشأن حادث غرق مركب صيد البرلس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

القصة الكاملة لقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة |فيديو

الإعدام لـ دبور سفاح الإسماعيلية

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ