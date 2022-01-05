إزاى توفر لابنك مع بنك التعمير والإسكان.. خدمات

يعتبر بنك التعمير والإسكان من أهم البنوك التى تقدم خدمات مصرفية للادخار للأبناء والشباب.

ومن هذه الخدمات حساب التوفير للأطفال والشباب، حيث يتم فتح هذا الحساب بحد أدنى ١٠٠ جنيه مصري.

ويصدر الحساب باسم الطفل(ة) أو الشاب(ة) (أقل من ٢١ عاما) بولاية الولي أو الوصي.

للولي حرية التعامل على الحساب، من خلال حساب التوفير الإلكتروني، وإتمام السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي على شبكة ١٢٣ ولمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع.

يمكنك الحصول عبر هذا الحساب على وحدة سكنية من الوحدات المتوفرة لدى البنك.

يجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى ٩٠٪ من قيمته بإجراءات ميسرة.

يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في ٣١ ديسمبر من كل عام).

يتم السحب على الجوائز كل ٦ أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى مائة جنيه مصري وتتمثل في الآتي:

- الجائزة الأولى شقة قيمتها (٢٠٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمتها (١٠٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمتها (٥٠ ألف جنيه)، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين ٢٥٠ و١٥٠٠ جنيه مصري.

المستندات المطلوبة:

مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومى للولى الطبيعى أو الوصي – جواز سفر للأجانب المقيمين.

مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).

مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

نموذج التوقيعات الخاص بالعميل (بالولي الطبيعي أو الوصي).

شهادة ميلاد الطفل.