أقمار صناعية مهداة للجامعات من وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي التعليمي هو قمر لايطلق ويظل موجود داخل المعمل، ولكنه يحتوي على جميع الوظائف التي يطلق من خلالها القمر عدا عملية الإطلاق.

وأضاف “القوصي”، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أحد أهداف برنامج الفضاء الوطني و تحديد خريطة الفضاء فى مصر فى الفترة من 2020 إلى 2030 هي نشر تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية، وذلك من خلال إنشاء قمر تعليمي يتم توزيعه على المعامل.

وتابع أنه تم الإنتهاء من هذا القمر وتم البدء بعمل وحدات له، وتلك الوحدات سيتم توزيعها على 32 كلية موجودين فى 26 جامعة، ويغطوا 20 محافظة من محافظات، لافتا إلى أن الطالب يبدأ بالتعامل مع هذا القمر ويرى الإستجابة الخاصة به وفكه وتجميعه مرة أخرى للتعلم.

وأشار إلى أن هناك حاجز تكنولوجي موجود بين الطالب وبين تكنولوجيا الفضاء، وهدف الوكالة هي إزالة هذا الحاجز، متابعا أن الأليات هي إعطاء الطالب الوسائل أو الوسائط التي تمكنه للتعامل مع القمر وحده، إلى جانب وجود مجموعات مشكلة فى كل جامعة للمساعدتها فى بناء قمر جديد.