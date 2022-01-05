أمريكا وبريطانيا بينها.. هونج كونج تحظر الرحلات القادمة من 8 دول

قررت هونج كونج، اليوم الأربعاء، حظر الرحلات الجوية من 8 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمدة أسبوعين.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أعلنت هونج كونج، حظر السفر والرحلات الجوية إلى

أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين، لمدة أسبوعين اعتبارًا من 8 يناير الجاري.

يأتي ذلك مع تسارع وتيرة انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ما دفعها إلى تشديد القواعد والإجراءات الخاصة بالوباء.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحظر يستمر حتى 20 يناير وينطبق على كل الرحلات الجوية من الدول الثمانية.

يذكر أن هونج كونج أعلنت أمس الثلاثاء، أنه بدءًا من 24 فبراير المقبل سيتم التوسع في الأماكن التي سيتم تلقي لقاح كورونا فيها لتشمل الصالات الرياضية ودور السينما والمكتبات، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه المدينة مكافحتها لانتشار الفيروس.