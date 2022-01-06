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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لجنة التضامن ستناقش مشروعي قانون “قادرون باختلاف” و"حقوق المسنين"

النائب طلعت عبد
النائب طلعت عبد القوى ،عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان

قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة مشروع قانون “قادرون باختلاف” المقدم من كل من النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء عريبى.

وأشار “عبد القوى”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستناقش أيضا مشروع قانون حقوق المسنين. 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة، مشروعي  قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس.

ويتمثل مشروعا القانون فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1) ، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون “قادرون باختلاف” رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الحكومة اللجان النوعية

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