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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على الترخيص للبنك الأهلي بإنشاء 18 فرعاً في مراكز الشباب

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن إسناد الأعمال أو زيادة الإسناد، لاستكمال المشروعات؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء 18 فرعاً بمراكز الشباب، في بعض محافظات الجمهورية، من خلال العمل على إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، وايجاد بدائل تمويلية لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها في تقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن نقل ولاية مبنى مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، التابع للإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمقدر مساحته بنحو 7180 م2  ليكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.

مجلس الوزراء البنك الاهلي لإنشاء 18 فرعا بمراكز الشباب وزارة العدل القناطر الخيرية

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