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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للغة برايل.. كل ما تريد معرفته عن ضعف الرؤية

ضعف النظر
ضعف النظر

يحتفي العالم اليوم في الـ 5 من يناير باليوم العالمي للغة برايل، ويمكن أن يتأثر أي شخص بـضعف الرؤية لأنه ناتج عن مجموعة متنوعة من الحالات والإصابات. 

 

بسبب الاضطرابات المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي والزرق ، يكون ضعف الرؤية أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 45 بل وأكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 75، على سبيل المثال ، يعاني واحد من كل ستة بالغين فوق سن 45 عامًا من ضعف في الرؤية ؛ يعاني واحد من كل أربعة بالغين فوق سن 75 عامًا من ضعف في الرؤية.

 

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أسباب ضعف الرؤية

قد يكون هناك سبب أو أكثر لـضعف الرؤية، عادة ما تكون هذه نتيجة اضطرابات أو إصابات تؤثر على العين أو اضطراب مثل مرض السكري الذي يصيب الجسم كله. 

 

كما تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الرؤية التنكس البقعي المرتبط بالعمر والسكري والزرق. 

 

قد ينتج ضعف الرؤية أيضًا عن سرطان العين أو المهق أو إصابة الدماغ أو الاضطرابات الوراثية في العين بما في ذلك التهاب الشبكية الصباغي، إذا كنت تعاني من هذه الاضطرابات أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بها ، فأنت أيضًا معرض لخطر أكبر للإصابة بضعف الرؤية.

 

تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا لضعف الرؤية ما يلي:

فقدان الرؤية المركزية : وجود بقعة عمياء في مركز الرؤية.
فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية) : عدم القدرة على رؤية أي شيء على أي جانب أو أعلى أو أسفل مستوى العين. 
العمى الليلي : عدم القدرة على الرؤية في المناطق ضعيفة الإضاءة مثل المسارح وكذلك في الخارج ليلاً.
عدم وضوح الرؤية : تظهر الأشياء القريبة والبعيدة خارج نطاق التركيز.
رؤية ضبابية : يبدو أن مجال الرؤية بأكمله مغطى .

 

المصدر my.clevelandclinic

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