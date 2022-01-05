خبيرة تغذية: تناول النشويات والسكريات يمنحك طاقة

قالت ريهام العراقى، خبيرة تغذية، إن أى وجبة تحتوى على نشويات وسكريات تتحول بدورها إلى سكريات، لافتة إلى أن وظيفة السكريات فى الجسم منحه الطاقة لبذل أي مجهود.

وأوضحت ريهام العراقى، خلال استضافتها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن البنكرياس يفرز مادة الأنسولين وهو المسئول عن استقبال أى مواد سكرية داخل جسم الإنسان، وبمجرد بذل أى مجهود يتم تحويلها لطاقة يستفيد بها الجسم.

وأشارت ريهام العراقى إلى أن حساسية الأنسولين تشير بدورها إلى شعور الخلية بالأنسولين بشكل أسرع، فيتولد عن ذلك تكسير للسكريات وحرق للنشويات بصورة أسرع.