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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبرة لا تقل عن 15 سنة.. ننشر شروط التقدم لوظيفة مدير المركز الإقليمي للتمويل المستدام

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني عن وظيفة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة.

وحددت الرقابة المالية الشروط والضوابط الخاصة بالوظيفة متضمنة الاتى:

حاصل على مؤهل دراسي علي في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة، ويفضل الحاصلين على دراسات أعلى في مجال إدارة الأعمال أو أي مجال له علاقة بالاقتصاد والتمويل المستدام.

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لديه خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة منها 5 سنوات في الإدارة (قيادة فريق عمل) يجيد اللغة الإنجليزية ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي إجادة تامة.

قدرة عالية على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف واتخاذ القرارات ،القدرة على وضع وقياس مؤشرات الأداء للمركز والعاملين به.

وسيتم قبول طلبات التقدم لوظيفة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام حتى 17 يناير 2022.

ويمكنك التقدم للوظيفة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام من خلال هذا الرابط:
https://fra.gov.eg/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1/


 

الهيئة العامة للرقابة المالية المركز الإقليمي للتمويل المستدام وظائف جديدة إدارة الأعمال التنمية المستدامة

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