بركات بعد فوز قائمة جمال علام برئاسة اتحاد الكرة: هدفنا منتخب مصر

كشف محمد بركات نجم منتخب مصر السابق وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، عن خطة الجبلاية في الفترة المقبلة.

وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وقال بركات خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن، كل ما يريده الاتحاد في الفترة المقبلة تقدم منتخب مصر، ودوري الدرجة الثانية وما يليه.

وأضاف بركات أن، رابطة الأندية لها كل الدعم على ما تقدمه في الفترة الحالية، ونرجوا أن يتقدموا أكثر في السنوات المقبلة.

وأشار بركات إلى أن، الخطوة الأولى التي تفكر بها قائمة جمال علام، هي فوز منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ولهم كل الدعم.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.