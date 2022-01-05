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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التهديد بتدمير الكيان الصهيوني

وزير خارجية إسرائيل يرد على نظيره الإيراني: ستخسرون المعركة.. ونظام خامنئي «متطرف»

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل يرد على نظيره الإيراني

ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتطرف".

وأشار لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، إلى تغريدة عبد اللهيان، معتبرا أن "النظام الإيراني المتطرف سيخسر المعركة مع إسرائيل".

وقال: ”النظام المتطرف في إيران يهدد بتدمير إسرائيل، لكنه سيخسر المعركة كما هو الحال دائمًا"، مضيفا أن ”القيادة الفاشلة للنظام تقضي على إيران من الداخل، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أن إيران هي سبب حياتهم البائسة".

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وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قال إن بلاده لديها قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".

وقال لابيد، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها. وذكرت الوزارة، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.

وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.

وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".

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