مدرب الإسماعيلي يكشف عن أهداف فريقه من المشاركة بكأس الرابطة

قال أشرف خضر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون وضع عدة أهداف ، من أجل السعى نحو تحقيقها ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووقع الإسماعيلى بالمجموعة الثانية للبطولة التى تضم أندية: “سموحة ، الأهلي ، البنك الأهلي ، الجونة ، المقاولون العرب “.

وأضاف: ”أول تلك الأهداف تتمثل فى تحقيق الإنسجام والتناغم بين اللاعبين الجدد المقرر التعاقد معهم مع باقى لاعبي الفريق بجانب تطوير وعلاج بعض النواقص خاصة فيما يخص الجانب الهجومي”.

وأنهى حديثه قائلاً: ”لا يشغلنا المنافسين بقدر الأهتمام بتحقيق تلك الأهداف سعيا للظهور بالمستوى المأمول والمنتظر عند إستئناف مسابقة الدوري الممتاز”.



على جانب أخر، قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي الموافقة على انتقال شكرى نجيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لصفوف فريق فاركو وذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى.

وتلقى النادى عدة عروض من أجل ضم اللاعب إلا أنه تم الإستقرار على رحيله إلى الوافد الجديد بمسابقة الدورى الممتاز باعتباره العرض الأكبر ماديا والأكثر جدية من بين تلك العروض.

وفضّل الإسماعيلي تحقيق أقصى إستفادة مادية من رحيل اللاعب بعد انتهاء كافة محاولات تمديد عقده ومفاوضات ترضيته ووضعه ضمن لاعبى الفئة الأولى إلا أنه لم يستجب لجميع محاولات مجلس الإدارة.