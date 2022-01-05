اعتزل وعمره 27 عاما.. دايسلر نجم ألمانيا يحتفل بعيد ميلاده الـ 42

يحتفل سباستيان دايسلر نجم فريق بايرن ميونيخ، ومنتخب المانيا بعيد ميلاده الـ 42 حيث أنه من مواليد 5 يناير عام 1980 بمدينة لوراك الألمانية.

ولم يتزوج سباستيان دايسلر حاليا بالرغم من أنه يعيش مع صديقته أونيس ولديهما ابن اسمه رافائيل، وقد تخرج دايسلر من كلية التكنولوجيا، ويعتبر دايسلر كرة السلة والافلام والموسيقى والاكل من هواياته.

لعب دايسلر لنادي بروسيا مونشنغلادباخ بين عامي 1995 و1998 وبدأ مسيرته الاحترافية في عام 1998، وقد لعب 17 مباراة في الدوري وسجل هدفا واحدا في موسم 1998/1999، ولكن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية بعد حلوله بالمركز الأخير، وفي نهاية الموسم إنضم دايسلر إلى نادي هيرتا برلين الذي كان يعتبر أحد أفضل خمسة أندية في الدوري في ذلك الوقت

ومثل دايسلر نادي هيرتا برلين بين عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ وقد لعب 57 مباراة في الدوري الألماني وسجل تسعة أهداف في الثلاثة مواسم التي قضاها مع الفريق، وقد لعب في ثمانية مباريات فى دورى ابطال أوروبا في أول مواسمه مع الفريق، وفي موسمه الثاني والثالث مع الفريق لعب خمسة مباريات في كأس الاتحاد الأوروبي، ولكنه لم يسجل أي هدف في البطولات الأوروبية.

شارك دايسلر مع نادي بارين ميونيخ الألماني منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٦ وقد عانى من الإصابات كثيرا، وقد لعب 62 مباراة في أربعة مواسم ونصف، قبل أن يعتزل في يناير ٢٠٠٧.

وقد سجل دايسلر ثمانية أهداف مع بايرن ميونيخ الألماني وقد لعب 13 مباراة في دورى ابطال أوروبا وقد سجل ثلاثة أهداف في خريف عام ٢٠٠٥ ، وفي موسم 2006/2007 لعب خمسة مباريات فقط مع نادي بايرن ميونيخ أربعة في الدوري وواحدة في دوري ابطال اوروبا حيث دخل كبديل في الشوط الثاني.

وخاض دايسلر مع منتخب ألمانيا لكرة القدم بين عامي 2000 و2006، وشارك في 36 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.

وقد لعب أولى مبارياته مع المنتخب أمام منتخب هولندا لكرة القدم في 23 فبراير 2000، وقد كان عضوا في منتخب ألمانيا لكرة القدم المشارك في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وتواجد دايسلر في المباريات الثلاثة جميعها، وفي 2 سبتمبر 2000 سجل هدفه الدولي الأول في مرمى منتخب اليونان لكرة القدم في المباراة التي انتهت 2-0 لألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2002.

بسبب الإصابات غاب دايسلر عن كأس العالم لكرة القدم 2002 وكأس العالم لكرة القدم 2006، وكذلك كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2004، وفي 2005 شارك في جميع مباريات منتخب ألمانيا لكرة القدم الخمسة في كأس القارات في ألمانيا، وقد كانت آخر مباراة له مع منتخب ألمانيا لكرة القدم في 1 مارس 2006 أمام منتخب فرنسا لكرة القدم و التي أصيب خلالها على إثر التحام غير مبرر من قبل اللاعب ويليام غالاس انتهت على اثره مسيرته الكروية.

بالرغم من أن عمره 27 سنة، إلا أنه في ١٦ يناير عام ٢٠٠٧ أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب كثرة الإصابات، وأنه ليس لديه الثقة بأنه سيعود إلى اللعب مرة أخرى.

وتوج دايسلر بقميص الأندية التي شارك بقميصها بالعديد من الألقاب التي جاءت على النحو التالي:

الدوري الألماني ثلاثة مرات خلال اعوام 2003، 2005، 2006

كأس ألمانيا ثلاثة مرات : 2003، 2005، 2006 وكأس السوبر الألماني مرتين اعوام 2001، 2004.

وحصد بقميص المنتخب الألماني بالمركز الثاني في كأس أوروبا لكرة القدم تحت 18 سنة : 1998

وكأس القارات لكرة القدم 2005 والميدالية البرونزية.