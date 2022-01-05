3 طرازات جديدة قريبا.. سبايكر موتورز الهولندية تعود بتمويل رجال أعمال روس

انتشرت شائعات قوية منذ عدة أشهر أن شركة سبايكر الهولندية للسيارات، ستعود للعمل مرة أخرى في عام 2022 بمركبات تعمل بمحرك احتراق داخلي، وذلك بفضل تمويل روسي.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ستعود شركة سبايكر للعمل مرة أخرى وإنتاج طرازات جديدة بفضل اثنان من المستثمرين الرئيسيين في الصفقة هما بوريس روتنبرغ و ميخائيل بيسيس. يمتلك "روتنبرغ"، فريق SMP Racing للسباقات وهو من قام بتأسيسه ويمتلك أيضا شركة BR Engineering وهي متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية للسباقات، في حين أن "بيسيس" هو المالك المشارك لفريق سباقات SMP Racing Monaco، وكذلك مالك شركة Milan Morady SA في لوكسمبورغ وهي التي تقدم خدمات عقارية وخدمات نقل بكافة أنواعها منها اليخوت كما تقدم منتجات السيارات اللعبة صغيرة الحجم ويمتلك أيضا R-Company GmbH في ألمانيا وهي المتخصصة في تصدير السيارات.

فيما قال فيكتور مولر من خلال بيان صحفي: "اتفاقية التعاون التي أبرمناها وصدقنا عليها اليوم هي نقطة البداية لإعادة بناء Spyker كشركة مصنعة للسيارات الرياضية بأساس أكثر متانة وثبات من أي وقت مضى، خاصة في ظل الإمكانيات والموارد المالية والتقنية المتاحة لنا في الوقت الحالي، أفضل مما كنا عليه، لذلك سيكون علينا تحقيق أهدافنا التجارية الطموحة".

تشير عدة تقارير متداولة في مجلات السيارات إلى أن “سبايكر” ستدخل الأسواق مرة أخرى بـ 3 طرازات جديدة وهما سبايكر C8 Preliator و سبايكر D8 وسبايكر B6 Venator. كما ستبدأ العلامة التجارية الهولندية الإنتاج التجاري خلال هذا العام، بمجرد قيام الأطراف المعنية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية كتابيًا وتأمين حقوق العلامات التجارية في المشروع الجديد.

تشمل تفاصيل الاتفاقية الثلاثية في سبايكر تعاونًا بين ثلاث دول، تصنيع هياكل ألياف الكربون في روسيا ؛ هندسة مجموعة النقل من ألمانيا وروسيا، بينما التجميع عبر منشأة تصنيع جديدة في هولندا.