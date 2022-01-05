عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 طرازات جديدة قريبا.. سبايكر موتورز الهولندية تعود بتمويل رجال أعمال روس

سبايكر
سبايكر

انتشرت شائعات قوية منذ عدة أشهر أن شركة  سبايكر الهولندية للسيارات، ستعود للعمل مرة أخرى في عام 2022 بمركبات تعمل بمحرك احتراق داخلي، وذلك بفضل تمويل روسي.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ستعود شركة سبايكر للعمل مرة أخرى وإنتاج طرازات جديدة بفضل اثنان من المستثمرين الرئيسيين في الصفقة هما بوريس روتنبرغ و ميخائيل بيسيس. يمتلك "روتنبرغ"، فريق SMP Racing للسباقات وهو من قام بتأسيسه ويمتلك أيضا شركة  BR Engineering وهي متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية للسباقات، في حين أن "بيسيس" هو المالك المشارك لفريق سباقات SMP Racing Monaco، وكذلك مالك شركة Milan Morady SA في لوكسمبورغ وهي التي تقدم خدمات عقارية وخدمات نقل بكافة أنواعها منها اليخوت كما تقدم منتجات السيارات اللعبة صغيرة الحجم ويمتلك أيضا R-Company GmbH في ألمانيا وهي المتخصصة في تصدير السيارات.

فيما قال فيكتور مولر من خلال بيان صحفي: "اتفاقية التعاون التي أبرمناها وصدقنا عليها اليوم هي نقطة البداية لإعادة بناء Spyker كشركة مصنعة للسيارات الرياضية بأساس أكثر متانة وثبات من أي وقت مضى، خاصة في ظل الإمكانيات والموارد المالية والتقنية المتاحة لنا في الوقت الحالي، أفضل مما كنا عليه، لذلك سيكون علينا تحقيق أهدافنا التجارية الطموحة".

 

تشير عدة تقارير متداولة في مجلات السيارات إلى أن “سبايكر” ستدخل الأسواق مرة أخرى بـ 3 طرازات جديدة وهما سبايكر C8 Preliator و سبايكر D8 وسبايكر B6 Venator. كما ستبدأ العلامة التجارية الهولندية الإنتاج التجاري خلال هذا العام، بمجرد قيام الأطراف المعنية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية كتابيًا وتأمين حقوق العلامات التجارية في المشروع الجديد.

 

تشمل تفاصيل الاتفاقية الثلاثية في سبايكر تعاونًا بين ثلاث دول، تصنيع هياكل ألياف الكربون في روسيا ؛ هندسة مجموعة النقل من ألمانيا وروسيا، بينما التجميع عبر منشأة تصنيع جديدة في هولندا.

سبايكر سبايكر الهولندية بوريس روتنبرغ ميخائيل بيسيس سبايكر C8 Preliator سبايكر D8 سبايكر B6 Venator

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. سوني تكشف عن فيجين Vision-S 02

تسلا تلغي معلومات سايبر ترك من موقعها الرسمي

فورد تكشف أسعار وتفاصيل شاحنة لايتنينج F-150 موديل 2022

الدفع الكلي قياسي لأول مرة.. مازدا تكشف تفاصيل CX30 موديل 2022

بقوة 610 حصان.. بي ام دبليو تكشف تفاصيل ix M60 الرياضية

بعد 90 سنة من احتلالها المركز الأول.. تويوتا تتفوق على جنرال موتورز في المبيعات لهذا السبب

زيادة في قائمة أسعار فئات تجهيز فورد مافريك لهذا السبب

تغييرات قادمة.. مرسيدس تستعد لإعادة تعريف سيارات الـSUV الرياضية

ترشيحاتنا

هجوم كاسح.. خريطة أهداف الجيش اليمني في حربه على الحوثي

تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

3 طرازات جديدة قريبا.. سبايكر موتورز الهولندية تعود بتمويل رجال أعمال روس

رمضان أبو العلا: النشاطات الانتاجية تتأثر سلبا بالتغير في أسعار الطاقة

استعدادا لمواجهة الصين.. الجيش التايواني ينفذ "سيناريو الحرب"

صواريخ وطائرات مسيرة.. إيران تحيي ذكرى قاسم سليماني بهجمات في سوريا والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

خوفا من أوميكرون.. هونج كونج تمنع دخول 3700 شخص على سفينة سياحية..فيديو

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ