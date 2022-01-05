نصير : مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لـ تشاد خلال العملية الانتقالية

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

و قال اللواء طارق نصير ان العلاقات بين مصر وتشاد ممتدة وطويلة باعتبارها دولة مهمة للأمن القومي المصري ولها حدود مشتركة مع السودان وليبيا، مضيفا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فتحت مصر زراعيها للقارة السمراء وبدأت صفحة جديدة في تعزيز الاستثمارات المشتركة وخاصة دولة تشاد فى البناء والتشييد والطاقة المتجددة ومجالات البنية الأساسية والأدوية وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح اسواق خارجية لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة لتوظيف الأيدي العاملة والعقول الأفريقية نحو التنمية.

وأكد أن انتماء مصر لمحيطها الأفريقي، يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديمجرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونا رئيسيا من مكونات "الهوية" المصرية على مر العصور، وعنصرا محوريا في تشكيل المعالم الثقافية للشخصية المصرية بجانب (العروبة والإسلام والمسيحية)، ومن ثم حرصت الدساتير والمواثيق المصرية على إعلاء شأن انتماء مصر الأفريقي، حيث أكدت ديباجـة دستور 2014: أن "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية .