رمضان أبو العلا: النشاطات الانتاجية تتأثر سلبا بالتغير في أسعار الطاقة

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن النشاطات الانتاجية مثل الصناعة، الزراعة، الخدمات، وغيرها تتأثر بالتغير في أسعار الطاقة تأثيرا سلبيا، حيث تؤثر أسعار الطاقة على سعر المنتج النهائي فترتفع الاسعار بصعود أسعار الطاقة وتنخفض بإنخفاضها.



و أضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأسعار العالمية هي المتحكم الرئيسي في أسعار الطاقة، كما أن الزيادة التي يتحملها المنتج نتيجة زيادة أسعار الطاقة تؤثر على منافسته للمنتجات الأخرى في الاسواق الخارجية.

وأكد أستاذ هندسة البترول، على أن هذا التأثر ليس عالميا فقط بل يؤثر أيضا محليا وبوجه خاص في الدول النامية التي ينخفض بها قيمة دخل الفرد مما يشكل عبء زائد على المواطن، وبالتالي تؤثر على انتاجيته ومن ثَمَّ انتاجية المجتمع بالكامل.



كما أوضح نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أن الطاقة المتجددة أمامها الكثير للبدء في استخدامها بشكل يقلل من احتياجنا للوقود الأحفوري، وهي أيضا لا يمكن أن تكون بديل للوقود الأحفوري في بعض الحالات، حيث أنها لا يمكن أن تحل محل المنتجات البترولية، ولكنها بلا شك يمكن أن تساعد في استقرار النمو والتشغيل في العالم بنسبة 60% .