للسيطرة على كورونا.. الصين تبني "فقاعة صحية" حول منطقة أولمبياد بكين 2022 الشتوي..فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يظهر بناء سياج عاليا ومحكم وبوابات أمنية علي المداخل وحراسة علي مدار الساعة ، هكذا تتأهب بكين لمواجهة كورونا ، وهذا في محيط منطقة الأولمبياد الشتوي 2022 .

وأضاف الفيديو أن هذه الإجراءات تتم مع تفشي الوباء ومتحور اوميكرون ، وأشار الفيديو أن إجراءات السلامة تشمل كل موظفي منطقة الألعاب فلن يدخلها احد إلا اذا كان محصنا وسيتم أجراء فحص كورونا للجميع دوما .

وأوضح الفيديو أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام من من يوم 4 إلي يوم 20 فبراير المقبل والدورة البارالمبية منها ستبدأ من 4 إلي 13 مارس المقبل .