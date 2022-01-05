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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للسيطرة على كورونا.. الصين تبني "فقاعة صحية" حول منطقة أولمبياد بكين 2022 الشتوي..فيديو

منطقة أولمبياد بكين
منطقة أولمبياد بكين 2022 الشتوي

عرضت قناه العربية فيديو يظهر بناء سياج عاليا ومحكم وبوابات أمنية علي المداخل وحراسة علي مدار الساعة ، هكذا تتأهب بكين لمواجهة كورونا ، وهذا في محيط منطقة الأولمبياد الشتوي 2022 .

 

وأضاف الفيديو أن هذه الإجراءات تتم مع تفشي الوباء ومتحور اوميكرون ، وأشار الفيديو أن إجراءات السلامة تشمل كل موظفي منطقة الألعاب فلن يدخلها احد إلا اذا كان محصنا وسيتم أجراء فحص كورونا للجميع دوما .

 

وأوضح الفيديو أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام من من يوم 4 إلي  يوم 20  فبراير المقبل والدورة البارالمبية منها ستبدأ من 4 إلي 13 مارس المقبل .

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