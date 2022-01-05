برلماني: حياة كريمة نموذجًا للاهتمام الرئاسي بالصعيد.. والمشاريع المنفذة غير مسبوقة

قال النائب محمد محمود لبيب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي جادة منذ عام 2014 في إحداث نقلة تنموية في الصعيد، لا تعوض فقط سنوات الحرمان ولكنها تدفع بالصعيد للانطلاق للمستقبل ومواجهة التحديات والزيادة السكانية ومتطلبات الأهالي والشباب في الصعيد.



ونوه محمود في تصريحات له اليوم، بما أعلنه مركز المعلومات بمجلس الوزراء مؤخرا، عن جهود متواصلة وجبارة تبذل في الصعيد لتغيير الوضع القائم وإنهاء التهميش، عبر إنشاء وتطوير نحو 6600 كم من الطرق، وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، علاوة على تنفيذ 365 كوبري ونفقًا.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد فقط، بل شملت تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية داخل العديد من المحافظات بالصعيد، بالإضافة إلى تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي وحوالي 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، فضلا عن تنفيذ مشروع بنبان في أسوان، لتوليد الطاقة الكهربائية، وكلها مشاريع تنموية واستثمارية للحاضر والمستقبل.



واختتم نائب سوهاج بأن جهود تطوير الصعيد، لم تتوقف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية المصرية بضرورة إحداث نهضة شاملة لعشرات الملايين الذين يعيشون في الصعيد، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة نموذجا لهذا الاهتمام الرئاسي بالصعيد.