خليك بسيط.. أخصائي نفسي لـ الرجال: لا تكن رومانسيا بشكل زائد ..فيديو

أكد إبراهيم خطاب، الأخصائي النفسي واللايف كوتش، ضرورة تقييم العلاقات الزوجية منذ بدايتها، وطرح العديد من الأسئلة على النفس مثل "هل أنا الزوج الجديد اللي ممكن الزوجة تكمل معاه أم لا؟ أو العكس".

وقال “خطاب”، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن هناك ضرورة لوضع حدود نفسية، وهذه الحدود هي المساحة التي نسمح للطرف الآخر بالاقتراب منها، مشيرًا إلى أن كل طرف في العلاقة الزوجية لديه بعض الاهتمامات الخاصة، ويجب أن يتقبل كلا الطرفين هذا الأمر.

وتابع الأخصائي النفسي واللايف كوتش، أن كل طرف يدخل العلاقة الزوجية يعمل على تغيير الطرف الآخر، معقبًا: "الزوج بيكون عايز يدبح القطة لزوجته، والزوجة يتكون عايزة تعود الزوج".

وأشار إلى أن الرجل في بداية العلاقة يكون رومانسيا ويهتم بالتفاصيل، ويقوم بشراء العديد من الهدايا، والمرأة في بداية الزواج تكون مطيعة، وتستمع إلى كلام الزوج، وهذا يحدث بالفطرة من قبل الطرفين في البداية.

وتابع "خطاب"، "كل طرف في بداية العلاقة يريد أن يظهر في أفضل صورة، وهذه طبيعة الأشياء في البداية".



وشدد على ضرورة أن يكون الرجل في بداية العلاقة بسيط، وألا يكون رومانسي بشكل زائد، لأن هذا يزيد من تطلعات المرأة بعد الزواج.

وأشار إلى أن هناك ضرورة للتركيز على الهوايات المشتركة بين الزوجين، والقيام بهذه الأمور لأن هذا يزيد من قوة العلاقة.