السفير محمد عبد الحكم: الرئيس السيسي يسعى لتعزيز علاقات مصر مع كافة الدول الأفريقية..فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حريصة كل الحرص على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لكافة الدول الأفريقية, مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية.

وأضاف محمد عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز ”،أن الرئيس السيسي، هو أول رئيس مصري يقوم بزيارة تشاد في عام 2017، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم كافة أنواع الدعم لكافة الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع محمد عبد الحكم، أن الرئيس السيسي يشجع رجال الأعمال على الاستثمار بالدول الأفريقية على رأسها تشاد.

الاستفادة من الخبرات

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن تشاد تضطلع إلى الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية، والاستفادة من المساعدات المصرية للدول الأفريقية، والاستفادة من أسلوب مصر بمكافحة الإرهاب.