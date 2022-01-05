أحمد موسى يستضيف ياسر زرق لاستكمال الحديث حول كتاب «سنوات الخماسين».. بعد قليل

يستضيف الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي ياسر رزق، بعد قليل، لاستكمال الجزء الثاني من حلقة أمس الثلاثاء للحديث حول كتاب «سنوات الخماسين».

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم "الأربعاء"، إن اللقاء يأتي لاستعراض جزء كبير من الكتاب «سنوات الخماسين» الذي يحوي معلومات كثيرة باعتبار صاحب الكاتب كان شاهدا على تلك الأحداث خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014.

وأكد أن الكاتب ياسر رزق شارك تقريبا في كل لقاءات المجلس العسكري والمشير عبدالفتاح السيسي.

ولفت أحمد موسى إلى أن الحوار يرد على العديد من التساؤلات وأبرزها، هل كان قرار محمد مرسي بإقالة قادة القوات المسلحة أم كان قرار مكتب الإرشاد؟.. وما الذي روج شائعة أن وزير الدفاع كان من الإخوان ولماذا حرصت الجماعة على الترويج لتلك الشائعة؟.