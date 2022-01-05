عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري بصحبة زوجته وأولاده خلال قضاء العطلة الصيفية في دبي.. صور

ماجد المصري وزوجته
ماجد المصري وزوجته

نشر الفنان ماجد المصري صورا جديدة له بصحبه عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر ماجد المصري بصحبه زوجته رانيا أبو النصر، وأولاده في صور سيلفي، وذلك خلال قضاء عطلتهم في دبي.

 

وكشف الفنان ماجد المصرى، عن أمنياته في العام الجديد 2022، والتي يأتي على رأسها اختفاء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماجد المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا تسبب في ضياع ناس عزيزة على قلوبنا».

وتابع الفنان ماجد المصرى خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدة السعودية أنه يتمنى وجود أفلام سينمائية مشتركة بين مختلف الدول العربية وبين مصر والسعودية.

ابنة ماجد المصري

احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري في حفل عائلي بالمنزل، تصدر بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول مقطع فيديو بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري.

وعلق الفنان ماجد المصري على عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري التي ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة بحجابها الأبيض واعتمدت على الماكياج الهادئ، ونشر صورًا من الحفل البسيط عبر حساباته على السوشيال ميديا، لتصبح صور زوج ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير. 

السعودية مهرجان البحر الأحمر فيروس كورونا العام الجديد برنامج التواصل الاجتماعي العرب انستجرام شيرين سينما

ترشيحاتنا

الحالات الحرجة بـ عين شمس: أوميكرون باب لظهور متحورات حال زيادة الإصابات|فيديو

ننشر تفاصيل الحديث المتبادل بين وزير الرياضة ومحمد صلاح وكيروش.. فيديو

حادث الدائري الأوسطي.. خبير طرق يكشف أسباب التصادم |تفاصيل

60 يوما.. وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات|تفاصيل

ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

كان يفكر في التخلي عن منصبه.. ياسر رزق: طنطاوي كان يرى أن السيسي سيكون خليفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. عملية جراحية لتركي آل الشيخ

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

إنذار نهائي.. تحذير شديد اللهجة من التموين للمواطنين

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ