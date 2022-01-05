ماجد المصري بصحبة زوجته وأولاده خلال قضاء العطلة الصيفية في دبي.. صور

نشر الفنان ماجد المصري صورا جديدة له بصحبه عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر ماجد المصري بصحبه زوجته رانيا أبو النصر، وأولاده في صور سيلفي، وذلك خلال قضاء عطلتهم في دبي.

وكشف الفنان ماجد المصرى، عن أمنياته في العام الجديد 2022، والتي يأتي على رأسها اختفاء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماجد المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا تسبب في ضياع ناس عزيزة على قلوبنا».

وتابع الفنان ماجد المصرى خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدة السعودية أنه يتمنى وجود أفلام سينمائية مشتركة بين مختلف الدول العربية وبين مصر والسعودية.

ابنة ماجد المصري

احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري في حفل عائلي بالمنزل، تصدر بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول مقطع فيديو بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري.

وعلق الفنان ماجد المصري على عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري التي ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة بحجابها الأبيض واعتمدت على الماكياج الهادئ، ونشر صورًا من الحفل البسيط عبر حساباته على السوشيال ميديا، لتصبح صور زوج ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير.