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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الفيفا عن أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) عن المرشحين للتصفيات النهائية لجوائز الفيفا " The Best” عن فئة أفضل حارس مرمى من الرجال والسيدات .

وشملت القائمة النهائية لجوائز الفيفا عن أفضل حارس مرمى من السيدات (بالترتيب الأبجدي):
آن كاترين بيرجر (ألمانيا / نادي تشيلسي للسيدات)
كريستيان إندلر (تشيلي / باريس سان جيرمان / أولمبيك ليون)
ستيفاني لين ماري لابي (كندا / نادي روزينجارد / باريس سان جيرمان)

والمرشحون الثلاثة للنهائي لجوائز الفيفا للأفضل كروياً عن أفضل حارس مرمى من الرجال هم (بالترتيب الأبجدي):
جانلويجي دوناروما (إيطاليا / ميلان / باريس سان جيرمان)
إدوارد ميندي (السنغال / نادي تشيلسي)
مانويل نوير (ألمانيا / نادي بايرن ميونخ)

ويتم منح هاتين الجائزتين لحارس المرمى المتميز في كرة القدم من السيدات والرجال. كما تم التصويت على الجوائز من قبل هيئة تحكيم دولية على التوالي والتي تتكون من المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات والرجال (واحد لكل فريق) والقادة الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات والرجال ( واحد لكل فريق) وصحفي متخصص من كل منطقة ينوب عن المنتخب الوطني والمشجعين المسجلين على موقع فيفا.

ومن المقرر أن يتم الاعلان غدا عن المتأهلين للتصفيات النهائية في فئات وتصنيفات التدريب على أن يتم بث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا في زيورخ يوم 17 يناير.

كما يشهد الحفل أيضا تتويج جميع الفائزين بجوائز الفيفا للأفضل كروياً لعام 2021، بما في ذلك الفائزون بجائزة الفيفا للمشجعين وجائزة الفيفا للعب النظيف .

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