الوضع مقلق.. الصحة العراقية: نتوقع وصول متحور أوميكرون في أي لحظة ..فيديو

قالت دكتورة ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي بوزارة الصحة العراقية، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون في العراق، ولكن على الرغم من ذلك يوجد ازدياد في أعداد الإصابات المسجلة.

وأضافت ربى فلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك توقعات لخبراء بوزارة الصحة العراقية بوصول متحور أوميكرون في أي لحظة للبلاد.

وتابعت عضو الفريق الطبي بوزارة الصحة العراقية، أن المثير للقلق هو زيادة في أعداد المرضى في المستشفيات وهذا يدل على وجود خطر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة نسب التلقيح ما أدى لخروج العراق من الموجة الثالثة وبعد استقرار الأعداد حدث نوع من الاطمئنان للمواطنين مما أدى للتهاون في الإجراءات الوقائية واللقاحات.