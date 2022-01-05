كان يفكر في التخلي عن منصبه.. ياسر رزق: طنطاوي كان يرى أن السيسي سيكون خليفته

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن المشير طنطاوي كان لديه إيمان بأن اللواء السيسي سيكون خليفته في منصب وزير الدفاع.

وقال ياسر رزق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المشير طنطاوي كان يفكر في التخلي عن منصبه لكن البعض نصحه بالاستمرار حتى وضع الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن طنطاوي كان لديه رأي مسبق في اللواء عبد الفتاح السيسي حينها وكان يرى أنه سيكون خليفته.

وتابع ياسر رزق، «المشير طنطاوي تولى منصب وزير الدفاع في عام 1991 ، وعين المقدم السيسي حينها كرئيس فرع الأمن والمعلومات بالأمانة العامة للقوات المسلحة، ثم اختاره بعد ذلك للحصول على أرقى الدورات في كليات أركان الحرب بمصر، وكلية أركان الحرب في بريطانيا وكلية أركان الحرب العليا و الولايات المتحدة».

وأكد ياسر رزق، أن الرئيس السيسي يجيد قراءة المشهد وتنبأ ما حدث في 25 يناير قبلها، فضلا عن مهاراته في الوصول إلى الهدف من أقصر طريق، والتحسب للقادم وهو ما رأيناه في أزمة فيروس كورونا.