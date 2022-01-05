نتمنى لك الشفاء العاجل.. نجوى كرم توجه رسالة إلى تركى آل الشيخ

نشرت الفنانة نجوى كرم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه رسالة الى المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية.

وقالت نجوى كرم : “معالي المستشار، نتمنالك الشفاء العاجل، وإن شاء الله هذه السنة الجديدة.. تقدملك إكليل صحة يكلل جبينك كل العمر”.

معالي المستشار، منتمنّالك الشفاء العاجل..

وانشالله هالسنة الجديدة تقدّملك إكليل صحة يكلّل جبينك كل العمر 🙏🏼 @Turki_alalshikh — Najwa Karam (@najwakaram) January 5, 2022

نجوى كرم وعملية التجميل

وعلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حقيقة إجراء عملية تجميل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى عدد من الصور بشكل مختلف.

وقالت نجوى كرم فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : على بالى إني اتحلى دائما وأصبح جميلة وفى أبهى صورة أمام جمهورى والسؤال عن خضوعى لعملية تجميل أم لا فهو أمر لا يفرق بالنسبة لى المهم النتيجة النهائية وهو ظهورى فى أبهى صورة أمام جمهورى.

وأعلنت الفنانة نجوي كرم عن موعد أول حفل لها مع بداية العام الجديد ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام .

حفل نجوى كرم مع كاظم الساهر

ونشرت نجوي كرم صورة لها برفقة الفنان كاظم الساهر ، وعقلت : " 14 يناير بمهرجان دبي مع القيصر كاظم الساهر ".

من جهة أخرى، تمكنت قبل أيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 ألف مشاهدة فى خلال يومين فقط.

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة 5 المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا 6 المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام - مقطع فيديو قصيرا يظهر كواليس كليب الفنانة نجوى كرم الجديد، والذي يحمل اسم ساحر قلوب.