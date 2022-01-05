نوستالجيا.. زى النهاردة الاسماعيلى يهزم الأهلي والمقاولون يتغلب على المصري بالدورى

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلي يوم الاثنين الموافق 5 يناير عام 1987 علي الأهلي بهدف دون رد علي ستاد الاسماعيليه في مباراة كانت مؤجله من الأسبوع السابع للدوري.

أحرز الهدف محمد فكري الصغير في شباك اكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء قبل دقيقه من نهاية اللقاء.

وتوقف رصيد بطل أفريقيا عند 17 نقطه من ثمان مباريات وليتجاوز الدراويش أحزانهم بعد فقد حازم وعلي أغا بالحاق أول هزيمه لحامل اللقب.

فيما حقق فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب يوم السبت الموافق 5 يناير عام 1985 علي نظيره فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي ستاد المقاولون.

المباراه تم إذاعاتها تليفزيونيا ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر و الاخير للدور الأول لمسابقة الدوري العام.

الشوط الأول انتهي بالتعادل الايجابي بين فريقا المقاولون العرب ونظيره المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما.

جمال سالم تقدم لذئاب الجبل بعد ثلاث دقائق والايراني قاسم بور تعادل للبورسعيدي بعد مرور نصف ساعة من الشوط.

وسجل كلا من عبوده عبد القادر وعلاء نبيل هدفي الفوز للاصفر في الدقيقتين 3 و 28 من الشوط الثاني قبل أن يضيق جمال جوده الفارق للفريق الاخضر في الدقيقه 30.

