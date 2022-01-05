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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عاش هنا أبرز أعماله..تعرف على مشروع ذاكرة المدينة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى

صدى البلد

يقدم جهاز التنسيق الحضاري العديد من مشاريع التوثيق، من ذلك ما أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، من مبادرة الجولات الثراثية فى سنة 2021، والذى يعد المشروع الرابع لسلسلة ذاكرة المدينة، وكانت أولى الجولات التراثية لجزيرة الزمالك لما لهذا الحى من قيمة تراثية منفردة.

ويشمل الموقع الإلكترونى لذاكرة المدينة أيضا لوحات أهم الشخصيات التى تم تنفيذها فى مشروع عاش هنا، من مثقفين ومبدعين وفنانين أثروا الحياة الثقافية فى مصر.

إضافة إلى لوحات حكاية شارع والذى يعرَّف بالشخصيات التى تحمل شوارعنا بأسمائها مثل شجر الدر وابن زنكى وغيرهما، إضافة إلى سلسلة ذاكرة المدينة التى تضم كتاب جزيرة الزمالك- القيمة والتراث، والذى يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة ذاكرة المدينة، وكتاب جاردن سيتى- اسم ومعنى، ويولى الجهاز اهتماما خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعمارى المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.

ذاكرة المدينة

وتعد مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة مهمة للحفاظ على التاريخ العمرانى والاجتماعى للأحياء المختلفة ورؤية جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة التعاون مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب فى نشر هذه المبادرة التى تساهم فى نشر الثقافة والوعى بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية مجتمعيا وعمرانيا، من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

التنسيق الحضارى الجولات الثراثية جزيرة الزمالك حي تراثي سلسلة ذاكرة المدينة

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