خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح عقوبة من يقوم بفبركة الصور.. فيديو

قال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا الآن تطورت بشكل كبير، وأصبح هناك تطبيقات تعمل علي تغير الصوت والصورة مع إمكانية تحويلهم إلي فيديو بسهولة تامة .

وأضاف “مصطفى” خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن هذه التطبيقات تعمل علي تحويل الصور من اجل الترفيه وهناك من يستخدمها استخدام خاطئ لعمل جرائم بها ، والان مصر بها عقوبات للتصدي لذألك وتصل عقوباتها إلي الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنية .

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن فبركة الصور تأخذ وقت 5 دقائق ، مؤكدا أن المشاهير يشتكون من انتحال شخصياتهم علي السوشيال ميديا ، مؤكدا أن ما يميز الصفحات الحقيقة عن غيرها هو علامة التوثيق بشكل صح بالون الأزرق وهذه العلامة لا يمكن تقليدها .