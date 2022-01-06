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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

احتلال الباعة الجائلين لقضبان السكة الحديد كابوس يلاحق أهالي منطقة مزلقان شدس بالإسكندرية

صدى البلد

استغاث أحد سكان منطقة مزلقان شدس التابعة إلى محافظة الإسكندرية، في رسالة بعث بها نيابة عنهم إلى خدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين؛ بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، إضافةً إلى انتشار القمامة والحيوانات الضالة.

 

وقال المواطن أحمد زكى عبادة ، أحد سكان المنطقة فى رسالته، “نعاني نحن سكان منطقة مزلقان شدس فى الإسكندرية من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا قضبان السكة الحديد، على الرغم من أن المنطقة هى الأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق المنطقة بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار”.

 

وأضاف: “نحن نعيش فى أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشوه منظر الشارع، ويطالب الأهالي بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق”.

 

وأشار إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى إلى محافظة الإسكندرية ولم تستجب لنا  محافظة الإسكندرية، وقالت لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى.

 

وطالب  الأهالي  إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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