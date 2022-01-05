زمن الأتو ثانية.. أحمد المسلماني: تبسيط العلم في غاية الأهمية

أكد الكاتب أحمد المسلماني المحلل السياسي، أن موضوع تبسيط العلم في غاية الأهمية، موضحا أنه ليس بالضرورة من يفعل هذا الأمر أن يكون عالما.



وأضاف في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن احدى المهام الجليلة للإعلام هو تبسيط العلم، لافتا إلى أن هناك جهود حقيقية في هذا الأمر.

وفي السياق نفسه أشار الكاتب أحمد المسلماني المحلل السياسي، إلى أن الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعته البحثية نجح في اكتشاف وقياس حركة الإلكترونيات في زمن الأتو ثانية.

وتابع الكاتب أحمد المسلماني المحلل السياسي، أن الزجاج لا يوصل الكهرباء، والدكتور محمد عمل على جعل الزجاج يوصل الكهرباء، موضحا أن هذا الأمر من خلال التحكم في حركة الالكترون في الزجاج، وتغير خواصه تماما.