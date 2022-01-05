عمرو الشاذلي يتعاون مع هيثم شاكر في أغنية جديدة

يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع الفنان هيثم شاكر، في أغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

كتب عمرو الشاذلي، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "بسم الله .. نبتدى السنه دى بتانى ألحانى مع أخويا الفنان اللى بحبه #هيثم_شاكر عملنا سوا أغنيه #لما_تحس تتوقعو الأغنيه الجايه عامله ازاى ؟

وتابع “الأغنيه : كلمات : عمرو المصري .. لحني : #عمرو_الشاذلي .. توزيع : عمرو الخضري".

يذكر أن عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مع عدد من كبار المطربين في الوطن العربي على مدار عام 2021.

قال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “العمل مع شيرين عبد الوهاب، كان ممتع جداً وسعيد بثقتها بي، وسعيد بالنجاح الذي حققته كل من أغنية ”خاصمت النوم"، و"ملكش مكان"، فلقد لاقوا رد فعل إيجابي ونجاح كبير من الجمهور، وتشرفت بظهوري مع شيرين في برنامج صاحبة السعادة ليلة رأس السنة".