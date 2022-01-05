2500 مصاب في يوم.. متخصص مناعة يكشف عن وضع أوميكرون بفرنسا ..فيديو

قال الدكتور رياض عربي درقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، إن ارتفاع معدل الإصابات في فرنسا يجعل الوضع خطيرا ، مؤكدا أن الوضع الوبائي لمتحور أوميكرون مرتفع بشكل كبير.

وأضاف رياض عربي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن من لم يحصل على لقاح كورونا، وأصيب بفيروس كورونا، تواجدوا بالعناية المركزة.

وتابع رياض عربي، أن كان هناك حالات إصابة بمتحور “دلتا” موجودة في فرنسا، ولكن النسبة الأعظم لمتحور أوميكرون

دخول 2500 حالة

وأشار الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة إلى أنه تم دخول 2500 حالة اليوم إلى المستشفيات بفرنسا، منهم 450 حالة جديدة دخلت العناية المركزة.