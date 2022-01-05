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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 332 ألف إصابة..فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة من حالات كورونا

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم /الأربعاء/، 332 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، في حصيلة قياسية جديدة وسط انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.
كما سجلت السلطات الصحية الفرنسية 246 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 124 ألفا و809 حالات وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.
وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3695 شخصُا، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين يُعالجون في المستشفيات 20 ألفا و688 شخصًا.
وفي المجمل، سجلت فرنسا أكثر من 10 ملايين و500 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

فرنسا كورونا اوميكرون السلطات الصحية الفرنسية فيروس كورونا

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