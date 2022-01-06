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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف: دخلت مجال التدريب بالصدفة.. والعمل في المجال الرياضي مرهق

صدى البلد

أكد طلعت يوسف نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق و المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي أنه دخل لمجال التدريب بالصدفة وأنه لم يخطط ليكون مديرا فنيا. 


وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "لم أخطط لأن أكون مدرب أو مدير فني ودخلت مجال التدريب بالصدفة عام 1985 بعد أن اعتزلت اللعب بسبب الإصابة عام 1984، وكنت قررت السفر لألمانيا لأخي الذي يعيش هناك وحصل على الجنسية لكن بعد ذلك الصدفة قادتني للتدريب".


وأضاف: "كان عندي في ذلك الوقت 29 عاما وكنت في طريق للسفر لألمانيا بعد الإعتزال للعمل في مجال آخر غير كرة القدم والرياضة، لكن الصدفة قادتني لذلك بالعمل في مجال التدريب وبدأت في قطاع الناشئين بداية من 1985 حتى 1993 عندما أصبحت مديرا فنيا".


وأتم: "أعمل بالتدريب منذ أكثر من 27 سنة من عام 1994 وخضت أكثر من 500 مباراة مع الأندية بالمسابقات المحلية لذلك يطلق لقب شيخ المدربين، وأعتقد أن العمل في المجال الرياضي مرهق لكنه ممتع ويكون على حساب الصحة والأسرة".

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