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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إطلاق مشروع استعداد منظمات المجتمع المدني لصندوق المناخ الأخضر

مشروع صندوق المناخ
مشروع صندوق المناخ الأخضر

شارك وفد من المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية، برئاسة محمد بركات، فى مؤتمر إطلاق مشروع "استعداد منظمات المجتمع المدني لصندوق المناخ الأخضر (GCF)- بالتركيز على قارة أفريقيا” بالتعاون مع وزارة البيئة في مصر، والذي عقدته مؤسسة كير مصر للتنمية بأحد فنادق القاهرة.

وأكد محمد بركات، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على ضرورة تكاتف الجمعيات الاهلية نحو المساهمة مع الحكومة المصرية في وضع تصور مشترك لإمكانية تحديد الدعم اللوجستي والتقني المطلوب لتنفيذ خطة الصندوق الأخضر ، كذلك تنظيم ورش عمل بالتعاون مع وزارة شئون البيئة علي المستوي المحلي والاقليمي للاستفادة من تبادل الخبرات حول التغيرات المناخية .

كما شدد بركات، على ضرورة إقامة حملات توعوية من أجل نشر ثقافة التغيرات المناخية، ووضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وضم الوفد، محمد بركات رئيس مجلس الأمناء، ومحمد الشريف المنسق الإعلامي للمؤسسة، وعدد من رؤساء اللجان بالمؤسسة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة هدى الشواتفى، مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن لدعم العمل الأهلى الشئون الصحية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتورشريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و احمد فتحى، منسق التحالف الإفريقى فى مصر.

محمد بركات ومحمد لشريف
مناخ التنمية المستدامة الحكومة الجمعيات الأهلية وزارة التخطيط

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