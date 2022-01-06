الإسماعيلى يواصل تدعيم الهجوم بضم الهداف الجامبى “سايكو كونتيه”

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى إجراءات التعاقد مع الجامبى ” سايكو كونتيه ” مهاجم وهداف فريق السكة الحديد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ورحب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني “ خوان براون ” واللجنة الفنية التى ضمت حماده المصري بجانب محمود حسن وأشرف خضر بضم اللاعب في ظل قدراته الفنية الكبيرة.

وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في الإنضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر الأندية في الوطن العربي ويتمتع بظهير جماهيري كبير.

ويتطلع مجلس الإدارة لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وإستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار