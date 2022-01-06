الخارجية الكازاخية: السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب، بمن فيهم موظفو السلك الدبلوماسي والصحفيون.

وجاء في البيان: "ستواصل الدولة ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلي شعبنا متعدد الأعراق والأديان، وسلامة المواطنين الأجانب في البلاد، بمن فيهم موظفو السلك الدبلوماسي والصحفيون".

وأضاف البيان: "ستحمي السلطات الاستثمارات وشركات الأعمال الأجنبية".

وأشارت الوزارة إلى أن "كازاخستان ملتزمة بمراعاة الالتزامات الدولية في حقوق الإنسان ومواصلة مسار الإصلاحات في إطار شعار "التواصل بين الدولة والمجتمع"، الذي رفعه الرئيس قاسم جومارت توكاييف".

وتشهد كازاخستان، منذ مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية، وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، خاصة ألما آتا.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز المسال، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل انتشرت إلى أنحاء أخرى من البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، حاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، عيّن علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي ”قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتًا إلى إسماعيلوف عليخان“، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وأوعز توكاييف لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا كبرى مدن كازخستان، والعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وكانت تطبيقات المراسلة "تلجرام" و"سيجنال" و"واتساب"، توقفت عن العمل في البلاد، مساء الثلاثاء، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، والأداء الحكومي.

وأعلنت الشرطة في كازاخستان، الأربعاء، اعتقال أكثر من 200 شخص، وإصابة عشرات من أفرادها بجراح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنًا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.