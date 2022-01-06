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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين مطروح .. ضبط أحد التجار التموينيين للاستيلاء على أموال الدعم

للاستيلاء على أموال الدعم بأكثر من مليون جنيه.. ضبط أحد التجار التموينيين بمطروح

العاملين بإدارة تموين
العاملين بإدارة تموين مطروح


 

أصدر مديرية التموين و التجارة الداخلية بمطروح  بيانا إعلاميا  أعلنت خلاله  عن تمكن إدارة تموين مطروح  من ضبط واقعة للاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق من أحد التجار التموينيين.
 

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حيث أكد البيان أنه تنفيذا لتوجيهات  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات والضرب بيد من حديد على  كل من تسول له نفسه للاستيلاء على قوت الشعب .
وطبقا للتعليمات الصادرة من  المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح بقيام حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية  و متابعة سير العمل بها .

واضاف البيان أنه في واقعة لم يسبق لها مثيل بمحافظة مطروح  قامت إدارة تموين مطروح برئاسة هند محمود مساعد  مديرة الإدارة وبرفقتها  محمد أحمد سيد و رائف رمسيس حكيم   مفتشا الإدارة بضبط أحد التجار التموينيين بمدينة مرسى مطروح قام بالتلاعب للاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق بمبالغ تخطت المليون جنية. 
وأشار البيان أنه تم إتخاذ اللازم قانونا وعمل محضر بالواقعة و تم إرسال المحضر و المتهم للنيابة العامة  للنظر والتصرف و إتخاذ اللازم.

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