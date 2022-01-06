رئيس المريخ السوداني: أنا أهلاوي ومن الصعب أن نلعب على استاد السلام مرتين

أكد حازم مصطفى، رئيس نادى المريخ السودانى، أنه من عشاق فريق الأهلى وكان دائم تشجيع المارد الأحمر منذ صغر

وقال حازم مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الملعب الأقرب لاستضافة مباريات المريخ السوداني؟ فريق مثل النادي الأهلي وسط جماهيره يكون شرسًا".

وأضاف: "من الصعب أن نلعب على استاد السلام مرتين، وبالتالي ملعب الأهلي بعيد بعض الشىء، ولكن غير مستبعد تمامًا".

تفوق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ثنائى الأندية السودانية الهلال والمريخ فى سابق المواجهات التى جرت بينهم على المستوى الأفريقي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة أندية صنداونز الجنوب أفريقي والمريخ والهلال السوداني.

والتقى النادى الأهلى فى وقت سابق بنادي الهلال والمريخ السوداني فى ١٤ مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض النادى الأهلى أمام نادي الهلال السوداني 8 مباريات وفاز فى 3 مباريات، فيما خسر فى مباراتين والتعادل فى ٣ مباريات كان سيد الموقف.