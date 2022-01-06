سفير مصر بالكاميرون: هناك حمى عشق محمد صلاح.. وتواصلت مع الرئاسة من أجل توفير سبل الراحة للمنتخب

أوضح مدحت المليجى سفير مصر في الكاميرون، آخر الاستعدات قبل وصول منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وقال مدحت المليجى لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "رغبة كيروش وراء تأجيل سفر المنتخب من الجمعة إلى السبت، ومطار جارو جاهز لاستقبال طائرة مصر في أى وقت".

وأضاف سفير مصر بالكاميرون: "هناك حمى عشق محمد صلاح بدأت في اجتياح الكاميرون وكل من أتحدث معه بخصوص منتخب مصر يطلب منى قميص محمد صلاح".

وتابع مدحت المليجى: "تواصلت مع الرئاسة الكاميرونية لتوفير حراسة خاصة لمحمد صلاح والمنتخب لأن مدينة جارو التي سيلعب بها المنتخب تبعد 100 كيلو من الحدود مع نيجيريا".

وأوضح المليجى: "تواصلت مع رئاسة الجمهورية في الكاميرون من أجل توفير كل سبل الراحة لمنتخب مصر، وصمويل إيتو المعشوق الأول لجماهير الكاميرون وهو عاشق لمصر، وهناك تقدير واحترام لمصر هنا في الكاميرون".